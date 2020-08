‘La Novia de Beirut’: La historia de la bombero que se iba a casar pero murió en la explosión

Las autoridades libanesas han confirmado que la cifra de muertos aumentó a 154 producto de las explosiones ocurridas el martes en el puerto de Beirut.

Una de esas víctimas fatales es Sahar Faris, una bombero de 25 años que fue una de las primeras en llegar al lugar junto a sus compañeros. La también paramédico llegó junto a Jo Noon, Methal Hawwa y Najib Hati, los tres rescatistas que aparecen en una dramática foto intentando abrir la puerta del almacén N° 12, lugar en donde se encontraban las 2.750 toneladas de nitrato de amonio.

Junto a sus compañeros de labores, Faris se ha convertido en un mártir de la tragedia y con el pasar de las horas se ha sabido que la joven tenía planes de casarse el próximo año.

“Nos íbamos a casar el 6 de junio de 2021. Estabas preparando nuestra casa y comprando muebles que te gustaron”, contó Gilbert Karaan, su pareja, según recoge Daily Mail.

“Sahar Faris” one of the heroines of Lebanon, She tried to extinguish the harbor fire within the civil defense team. They set fire to the fiancé’s heart while he was pitching her to the white shroud

pic.twitter.com/oaLQk3AQbT

— M. ⁹¹ (@itslouevil) August 6, 2020