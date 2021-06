La nueva película de “Jurassic Park” tendrá a los protagonistas originales

Jurassic World: Dominion llegará a los cines en 2022 y Colin Trevorrow, el director del film reveló que los protagonistas de la primera película de Jurassic Park formarán parte de esta nueva producción.

“Son personajes muy importantes en la película. No es un cameo. Están en toda la cinta, por lo que creo que no puedo promocionarla sin revelar esto porque ellos están todo el tiempo. Creo que sus papeles son tan importantes como los de Chris (Pratt) y Bryce (Dallas Howard). Es una historia de dos líneas paralelas que se acercan cada vez más hasta que colisionan”, contó Trevorrow durante una entrevista con CinemaBlend.

Asimismo, Trevorrow habló sobre la responsabilidad que siente al tener al cast original. “Lo que podía hacer para mostrar el respeto que estos personajes merecen era ponerlos en una aventura juntos y no simplemente que estén por ahí sentados. No quiero que comenten lo que está pasando, quiero que estén en lo que pasa. Eso es lo que hice”, explicó el director.

