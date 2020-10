La OMS calificó como ‘irónico’ que Donald Trump se haya contagiado de coronavirus

Esto luego de que se confirmara que el mandatario estadounidense y la primera dama Melania Trump dieron positivo en el test de Covid-19.

Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que dio positivo de Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS), vio como “irónico” que se haya contagiado, dado el escepticismo que siempre ha mostrado hacia esta enfermedad.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

