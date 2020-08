La oposición quiere saber sobre el acuerdo con Capdevila por el estadio

En la Cámara de Diputados, la oposición avanzó con diferentes pedidos de informes sobre las obras de restauración que el Gobierno inició en el Estadio Bicentenario e hicieron hincapié en el acuerdo anunciado por el gobernador Raúl Jalil, donde la empresa Capdevila pondrá $ 44 millones y se finalizaría el pleito judicial iniciado años atrás por las falencias estructurales que provocaron la clausura del “Coloso de la Loma”.

Uno de los pedidos de informe fue elaborado por la diputada Juana Fernández y está dirigido al Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, Fiscalía de Estado y Asesoría General del Gobierno. “Nos moviliza el informe, muchos detalles que no solamente inciden en lo económico, sino en los actores que tienen que ver con esto. En principio, el que hoy es ministro de Infraestructura y Obras Civiles (Eduardo Niéderle) fue director de la obra del estadio. O sea, estamos ‘metiendo el zorro en el gallinero’”, señaló la legisladora.

En diálogo con radio Valle Viejo, Fernández también puso la mira en el acuerdo firmado con la empresa Capdevila, al remarcar que el “Gobierno provincial ha reclamado a la empresa $ 257 millones en concepto de compensación. Hoy, hace su aporte la empresa de $44 millones, que obviamente que es una cifra significativa. El Estado dice que va a tener un costo de $ 113 millones de pesos. Y yo creo que acorde a la Ley provincial 5.336, de acceso a la información pública, se debe informar de todo el monto que va a estar destinado para la refacción y recuperación del Estadio, y cuáles son las etapas y los montos, la empresa o las empresas que van a participar”.

A su vez, el bloque de UCR también presentó un pedido de informe para saber en qué consiste el acuerdo y los trabajos que se desarrollarán en el Bicentenario. En este sentido, uno de los firmantes de la iniciativa, el diputado Víctor Luna, explicó que “lo que nos llama la atención es que hasta hace unos días esto estaba judicializado, el Gobierno hablaba de una cifra cerca a los $300 millones y había una serie de medidas por parte de Fiscalía de Estado, donde no se podía hacer nada porque esto estaba en manos de Justicia y, de pronto, aparece este acuerdo donde el Gobierno arregla con la empresa. Se habla de $44 millones según los medios de comunicación y el Gobierno pondría el resto del dinero, que no se sabe cuánto para refaccionar el estadio”.

“Nunca conocimos qué refacciones necesita, de cuánto es el costo, el porqué de los $44 millones y el resto cuánto es. Son una serie de interrogantes muy fuertes que queremos saber en este pedido de informe”, añadió.

Por su parte, el bloque del PRO también presentó un pedido de informe similar.