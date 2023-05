La oposición quiere una ley para integrar CAMYEN

«Nosotros no hemos cambiado nuestra posición al respecto. Nosotros hemos acompañado al Gobierno en todos los proyectos de leyes que considerábamos que debíamos acompañar. Puntualmente sobre la integración en algunos órganos del Estado, nosotros entendíamos que era necesario para que se transformen en políticas de Estado», dijo en diálogo con «Mañana es hoy», a lo que agregó: «Esto fue motivo de diálogo en oportunidades de reunirnos con el Gobernador, pero no se avanzó y fue el motivo por el cual nosotros no acompañamos el presupuesto 2021».

El diputado sostuvo que la integración a la empresa minera y en los fideicomisos fue una iniciativa opositora de la cual se estaba dialogando con el Gobierno pero que «fue truncado por una decisión de la Cámara de Diputado de no avanzar sobre eso y directamente aprobar el proyecto que venía del Ejecutivo».

Finalmente, planteó que hasta ahora «lo único que hay es una invitación pública» de parte del Gobierno y no «una intención concreta» que se traduciría una vez que se presente un proyecto para modificar los estatutos de CAMYEN y el fideicomiso. «Para que esta invitación que termina siendo una invitación pública se pueda materializar en la realidad y sea un hecho de la política, Catamarca debería ingresar a la Cámara un proyecto de ley donde se modifique el estatuto de CAMYEN y también del fideicomiso. Eso sería una cuestión eficiente y demostraría la verdadera voluntad de lo que ha sido una declaración en la Asamblea», cerró.

Negativa

Por último, el diputado Hugo Ávila mostró su disgusto a la invitación del Gobernador y dijo que si llega a ser gobernador “cambiaría todo” en cuanto a la política minera.

“Con el Frente Amplio Catamarqueño no vamos a participar, no queremos ser parte del directorio de CAMYEN ni del fideicomiso minero, no creo en eso. El oficialismo lo plantea para que le legitimen la política minera de saqueo, de contaminación, de depredación de los recursos naturales”, sostuvo.