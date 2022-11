Para la oposición, ya no hay nada más que hablar. Sucede que la semana pasada

el gobernador Raúl Jalil había afirmado que los iba a convocar a un nuevo

desayuno de trabajo para hoy con la intención de consensuar una agenda de

políticas públicas y, a la vez, “comunicar” la fecha de elecciones.

En este escenario, el presidente y la vicepresidenta del bloque radical en la

Cámara Baja, Luis Lobo Vergara y Juana Fernández respectivamente, enviaron

una nota a Casa de Gobierno para rechazar la invitación habida cuenta que las

elecciones serán simultáneas en octubre y que Jalil no cumplió con los

compromisos asumidos en el pasado reciente.

En el escrito, el bloque opositor mayoritario recuerdan que intentaron por distintos

medios “lograr una plática sincera, que colabore en la detección de las prioridades

que haya que atender para solucionar los problemas reales y urgentes de la gente

y, que sea fundamentalmente eficaz para los objetivos del desarrollo integral de

nuestra provincia”. El bloque del radicalismo no dudó en reseñar que “luego de

varios pedidos de audiencia a sus Ministros, sin haber obtenido respuesta alguna,

y demostrando amplia predisposición al diálogo, accedimos al desayuno de trabajo

convocado por el Gobernador el pasado 29 de agosto”.

Señalaron que para aquel encuentro a finales de agosto asistieron con “la

expectativa de abordar temas que consideramos prioritarios para la ciudadanía”.

Para el caso, “acordamos salud, educación, minería y medio ambiente”. Sin

perjuicio de ello, indican que “los compromisos asumidos no fueron cumplidos, a

pesar de haber realizado las gestiones pertinentes para ello”.

Así, desde el bloque radical deslizan en la nota que “nosotros seguimos abocados

a la agenda de la gente”. En esta línea, apuntaron que “como lo preveíamos, en

algunas áreas con grandes dificultades, la situación se agravó por no ser resueltas

oportunamente” aludiendo presumiblemente al conflicto en el sector salud por el

pedido de incremento salarial y mejoras en la infraestructura del sistema público

sanitario.

En el escrito, el bloque de la UCR insiste que “a la fecha, están inconcluso los

compromisos del Ejecutivo asumidos aquel 29 de agosto del 2022”. Y, con cierta

ironía, plantean que “más allá de la foto que le sirvió momentáneamente al

Gobernador, consideramos que fue infructuoso hasta el día de hoy, por la falta de

predisposición al trabajo conjunto y dar las respuestas necesarias”. “Quedaron

inconclusos los planteos en el referido encuentro” resaltan.

Así las cosas, explican que todo ese contexto y tras un análisis con las y los

integrantes del bloque opositor mayoritario en Diputados “consideramos

inconveniente participar de una nueva convocatoria que pueda fortalecer el diálogo

efectivamente, cuando este no es sincero ni constructivo”. “Creemos que no es

oportuno otro encuentro, en función de que aún no se han cumplido los

compromisos asumidos con anterioridad”, cierra la nota firmada por Lobo Vergara

y Fernández.

Casi en términos similares se expresó el diputado opositor de extracto justicialista

Hugo “Grillo” Ávila (Frente Amplio Catamarqueño). En diálogo con este medio, el

legislador descartó reunirse con el mandatario habida cuenta que “todo lo que

habíamos planteado, el Gobierno no cumplió en nada”.

“Le pedimos que no criminalice la protesta laboral y hubo descuentos por los días

de paro en el sector salud, pedimos que dé una salida para el sector y no se lo

hizo, se acordó que iban a responder los pedidos de informe y no respondieron

ninguno, se acordó trabajar por la provincialización de YMAD y a los días el

presidente de la interestadual, Fernando Jalil, desmintió cualquier posibilidad de

que se pueda avanzar en ese sentido” repasó el opositor.

“Acá hay dos modelos en pugna y lo que queda es la confrontación electoral, es

inviable el acuerdo a través del diálogo con el gobierno” cerró Ávila. En tanto,

fuentes del Gobierno aseguraron que no hubo invitación a legisladores de la

oposición echando así por tierra cualquier encuentro para hoy.