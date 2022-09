La oposición respaldó los reclamos salariales de la Administración Pública

Por su parte, la diputada Natalia Herrera (UCR), se refirió al conflicto de Salud que a su criterio viene sin ser atendido desde hace un largo tiempo. “El Gobierno no tiene una planificación seria para el sector. Salarios bajos, falta de condiciones laborales, falta de personal de salud, persecución por reclamar lo que les corresponde (memorándum, planillas volantes, planillas de nóminas para los empleados adheridos a las manifestaciones), despidos y descuentos a los trabajadores es la respuesta del Gobierno a uno de los sectores más importante de la provincia”, afirmó.

Más adelante, cuestionó que el Poder Ejecutivo no haya convocado “a un diálogo serio” y que mediante un decreto “decidió un aumento salarial que no es para todo el sector y que no se ajusta a la realidad económica que vive el país”.

Con relación al reclamo en ARCA, la legisladora afirmó que el “Gobierno vuelve sobre sus pasos” al recordar que el organismo fue creado para centralizar la recaudación provincial. “Hoy quiere despojar a sus empleados de derechos adquiridos quitándoles un incentivo por productividad que representa el mayor porcentaje de sus sueldos ya que se habla del 70% del mismo”, dijo.

Al referirse al reclamo de OSEP, manifestó: «Así como la directora y funcionarios se aumentaron los sueldos más del 100%. Es legítimo el reclamo de los empleados de OSEP de recomposición salarial», indicó.

El diputado Tiago Puente (UCR) también se refirió a los reclamos salariales. En este sentido, afirmó que lo que está sucediendo en la provincia “no es más que el resultado de un gobierno sin ningún tipo de norte y completamente alejado de la realidad”.

“Tenemos un personal de salud movilizado y motivado a salir a la calle exigiendo sueldos dignos, ya que como sabemos, condiciones dignas de trabajo no tienen y eso está a la vista. Durante la pandemia, el Gobierno se la pasó elogiándolos, pero quedó solo en eso, en el relato, porque apenas tuvieron la oportunidad quisieron cerrar el hospital Malbrán”, afirmó.

“Otra cuestión es la de OSEP, tenemos empleados que están hace 10 años con contrato y no es un invento mío, es un reclamo que vienen haciendo hace bastante tiempo. Sin embargo, solo para la elite política del Gobernador hay luz verde para todo, porque dentro de esa misma repartición hubo aumentos de 115%. Solo y sin ayuda se dejan en evidencia”, añadió.

Finalmente y sobre los planteos de los adicionales, el legislador afirmó que “atacar derechos adquiridos, sobre todo los conseguidos con luchas gremiales, habla del poco respeto hacia el trabajador que existe de parte de las altas esferas”.

“Estamos teniendo una crisis institucional y económica, donde se la pasan hablan de austeridad y no gastar, pero esto es solo para las necesidades de primera línea, ya que cuando se trata de otorgar beneficios al club de amigos, es algo que no se duda”, cerró.

Pelea por los adicionales

El reclamo de los trabajadores del ARCA se produce por el temor de que el adicional específico que cobran sea suprimido por parte del Gobierno. Los trabajadores sostienen su planteo en base al decreto mediante el cual, la Provincia implementó un adicional por presentismo del 6% del haber bruto para todos los empleados de la Administración. En ese instrumento se excluye que el adicional específico del ARCA (como de otros organismos como el IPV) del cálculo para la aplicación de este nuevo plus.

«Uno de los artículos del decreto no está claro, pero habla de un congelamiento al adicional hasta con la posibilidad de que vaya desapareciendo», afirmó uno de las delegadas de los empleados.