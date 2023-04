Familiares y amigos del ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Juan Carlos Rojas, asesinado el 3 de diciembre, de Karina Chazarreta, la mujer desaparecida el 11 de enero y Cristina Agüero, víctima de un brutal robo en principio de abril, se concentraron a las 17:30 en la Alameda para iniciar una marcha en pedido de justicia.

La movilización se desplazó con destino al Paseo de la Fe. Allí, Fernando Rojas, hijo del ex funcionario tomó la palabra ante los presentes y reiteren su pedido de justicia.””Estamos nuevamente en una marcha más. Hoy se sumaron dos familias que están pasando por el mismo dolor que nosotros. Uno son los hijos de Karina Chazarreta la cual parece que se la tragó la tierra. No sabemos nada de ella, no tenemos información. Esta familia no tuvo consuelo al igual que nosotros”, inició su alocución el hijo del ex ministro de Desarrollo social.

“También tenemos a la familia de Cristina Agüero, una chica que está luchando por su vida. Una chica que no tenía nada que ver con esta situación y que ella con su labor lamentablemente sufrió un arrebato que le produjo un golpe y que hoy la tiene internada en una situación muy complicada”, continuó para luego pasar a darle la palabra a los familiares de las otras víctimas.

Por su parte, el hijo de Karina Chazarreta, solicitó entre lagrimas que “sigan difundieron la foto de su madre”, recalcó el calvario que están viviendo y agradeció a los presentes.

A su turno, la hermana de Cristina Agüero recordó que hoy se cumplen dos semanas del arrebato que sufrió su hermana, hecho por el cual se encuentra en coma. “Basta de inseguridad, basta de esto. Mi hermana se esta debatiendo entre la vida y la muerte.”

“Pueblo de Catamarca, volvamos a ponernos de pie. Luchemos fuertemente y unidos para que justamente en la tierra de nuestra Madre del Valle, exijamos al máximo el esclarecimiento de este hecho en particular y de otros pendientes”, expresó Fernado quien volvió a tomar la palabra hacia el final.

Mirá la nota completa

Nota de Airevision