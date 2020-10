La película que unirá a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Ariana Grande

Se trata de “Don’t Look Up”, una comedia en la que también actuarán Cate Blanchett, Jonah Hill y Matthew Perry, entre otros.

Aunque la pandemia haya afectado a la industria cinematográfica, eso no quiere decir que en Hollywood no se esté trabajando. Independiente de que algunas producciones debieron retrasar sus rodajes o estrenos por el coronavirus, el séptimo arte no se detiene.

Un ejemplo de ello es la cinta que está preparando Netflix y que contará con un reparto de lujo, que incluye a Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Ariana Grande, entre otros.

Se trata de “Don’t Look Up”, una comedia que cuenta la historia dos astrónomos que deben realizar una gira mediática por todo el mundo para advertir de un meteorito se aproxima y destruirá la Tierra.

El elenco también estará conformado por Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Matthew Perry y Tomer Sisley. El inicio del rodaje estaba agendado para abril, sin embargo, la pandemia obligó a posponerlo hasta nuevo aviso.

