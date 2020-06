La plaga de pollos salvajes en Nueva Zelanda tras la cuarentena por el coronavirus  

Nueva Zelanda se ha convertido en un ejemplo para el mundo por su exitosa estrategia para combatir la pandemia del coronavirus.

Tras meses de cuarentena, los ciudadanos del país oceánico han retomado su vida normal. Sin embargo, al parecer que ahora tienen otro problema, casi sin importancia en comparación con la crisis que viven otros países con el Covids-19.

Se trata de pollos salvajes que han invadido Titirangi, un barrio de la ciudad de Auckland debido a los meses que las personas estuvieron encerrados en sus casas. Algo parecido a lo ocurrido en otras partes del mundo en que los animales comenzaron a recuperar espacios debido a la ausencia del ser humano.

‘Miracle’ needed for 1000 chickens due to be slaughtered unless new homes are found https://t.co/2DhvEJzzpL pic.twitter.com/h1qnHyERSa

— Stuff (@NZStuff) December 23, 2019