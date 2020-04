La princesa que trabaja como voluntaria en un hospital para combatir el coronavirus

En medio de la pandemia del coronavirus, varios se han puesto a disposición de hospitales para ayudar a los profesionales de la salud. Una de ellas es la princesa Sofía de Suecia, quien dejó de lado sus deberes reales para trabajar como voluntaria en un centro hospitalario de Estocolmo.

“En la crisis en la que nos encontramos, la princesa quiere involucrarse y hacer una contribución como trabajadora voluntaria para aliviar la gran carga de trabajo de los profesionales de la salud”, informó la Corte Real del país escandinavo.

Sweden’s Princess Sofia during a 3-day course volunteered to help out during the C-19 pandemic at the Sofiahemmet hospital in Stockholm. Go girl pic.twitter.com/pTjASiq9bN

