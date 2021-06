La Provincia abre una fuerte inversión en Salud para comprar insumos por unos $169 millones

La Provincia abrió un proceso de compras para reforzar los suministros destinados al

sector sanitario en esta segunda ola de la pandemia por el coronavirus. Para el caso,

estimó desembolsar más de 169 millones de pesos entre compra de medicamentos y

barbijos.

Por una parte y, de acuerdo a la información oficial, inició un concurso de precios

para adquirir medicamentos que serán destinados a la atención de pacientes Covid19. Estos a su vez irán a los servicios de farmacia del hospital interzonal San Juan

Bautista y también para el nosocomio interzonal de niños Eva Perón, ambos

dependientes del ministerio de Salud.

En este sentido, el presupuesto oficial destinado solamente para la compra de

medicamentos asciende a unos 157.732.384 de pesos distribuidos en una lista de 96

fármacos cuya cantidad supera ampliamente las 200 unidades. Además, quienes

ofrezcan los productos deben detallar en su descripción la marca y número otorgado

por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

(ANMAT). A la vez, deben precisar la concentración e identificación del principio

activo y numero de certificado de especialidad medicinal.

Aparte, para la compra de los insumos farmacéuticos no se aceptarán ofertas de

productos no registrados. En este orden de ideas, se puso como condicionante que el

vencimiento de los medicamentos no debe ser menor a un año contando a partir de

la fecha de recepción.

Por otra parte, el Gobierno también inició un concurso de precios para la compra de

barbijos quirúrgicos triple capa. En este sentido, estimó un presupuesto oficial de

12.100.000 de pesos. Con este monto apunta adquirir unos dos millones de barbijos.

Al igual que los medicamentos, la Provincia no aceptará ofertas de productos no

registrados y autorizada su venta por ANMAT. Para ello, también solicita que los

proveedores especifiquen la marca y número de certificado otorgado por dicho ente

regulador.

De esta forma, contando los presupuestos oficiales para la compra de medicamentos

a ser destinados a la atención de pacientes Covid-19 y los dos millones de barbijos,

la Provincia prevé destinar en total 169.832.384 de pesos.