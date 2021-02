La Provincia apunta a acordar un aumento salarial del 30 por ciento

En el Gobierno de la provincia ya tienen un estimado de cuánto será el ofrecimiento

de aumento salarial a los sindicatos que nuclean a los trabajadores públicos. El

propio mandatario Raúl Jalil señaló que se debe tratar de cerrar un incremento de los

agentes estatales en torno al 30 por ciento. El monto, según comentó, lo podrá

afrontar la Provincia mientras el pago sea en tramos -como viene sucediendo en

cada año tras el acuerdo con los gremios- y no de forma directa.

Los empleados públicos ya tuvieron un aumento “a cuenta” para los tres primeros

meses del 2020. Es que, en diciembre último, el Gobierno había ratificado el

“complemento no remunerativo no bonificable de $3.000 en concepto de adelanto de

paritarias”.

Para la semana entrante, según indicaron algunos sindicatos a este medio, se

aguarda la convocatoria desde el ministerio de Trabajo, cartera a cargo de Ariel Luna,

para iniciar las conversaciones sobre las mejoras salariales a los agentes estatales.

En la previa, el mandatario dialogó con FM La Patriada. En la conversación, Jalil

destacó al Gobierno nacional y las obras que se están encarando en Catamarca.

Además, señaló que “la economía está bien aquí” e incluso mencionó que “creció la

recaudación provincial”.

No obstante, esgrimió que debe prestarse atención a “la inflación con las pujas

salariales, que en eso comparto con el ministro de Economía de la nación, Martín

Guzmán, que hay que tratar de empezar a cerrar un acuerdo salarial en el 30 por

ciento”.

El Gobernador fue consultado sobre las posibilidades financieras de la provincia para

afrontar ese aumento a los trabajadores de la administración pública. “Nosotros

estamos en condiciones de afrontarlo en cuotas, no de un solo pago, de acordar un

arreglo en lo que plantea el ministro de Economía, de un 30 por ciento”, respondió

Jalil.

Por otra parte, el Gobernador se refirió al viaje a Chile con Alberto Fernández, hecho

que trajo aparejado un malestar por el mandatario mendocino, el radical Rodolfo

Suarez.

En primer lugar, destacó lo importante de la visita al país limítrofe ya que ello implica

mirar “el mercado asiático donde vive más de la mitad de la población del mundo y

donde tenemos muchas oportunidades”. En esta línea, rescató “la sinergia entre

todos, la región del NOA y la decisión del Presidente de poder acompañarlo”.

También resaltó la existencia del paso San Francisco y acotó que se debe

profundizar el estudio del Corredor Bioceánico “a través de un tren”. Jalil señaló que

en esa agenda lo primero a lo que se apunta es “empezar a exportar más por el

Pacífico” ya que esto significa una reducción sustancial de tiempo (15 días menos)

”para llegar al mercado asiático donde, además, los barcos cargan 440 mil toneladas

contra 40 mil en el Atlántico, es decir, que las oportunidades son muchísimas”.

“Nuestro desafío es empezar a exportar este año a través de camiones, estamos

tratando de que la mercadería que va al mercado asiático salga por el paso de San

Francisco con camiones, ese es el gran desafío”, expresó.

En cuanto al malestar del gobernador Suárez, Jalil explicó que la visita a Chile “fue

algo medio espontáneo”. “Cuando el presidente llegó a Chilecito preguntó quién

quiere ir” donde aceptaron el convite. “No hay nada personal, al contrario, el

Presidente siempre está viendo un país federal y en eso hay que sumarse”, dijo para

minimizar el malestar del mandatario mendocino, quien se enteró por los diarios.