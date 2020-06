La razón por la que Cristiano Ronaldo podría marcharse de la Juventus

La caída de la Juventus ante el Napoli en la final de la Copa Italia generó una crisis al interior del club de la ciudad de Turín y que podría apurar la partida de Cristiano Ronaldo.

Desde el inicio del fútbol en Italia tras la pandemia del coronavirus, la relación del portugués con el entrenador Maurizio Sarri es tensa, principalmente porque al ex Real Madrid no le gusta el estilo de juego del italiano.



Y la caída ante el Napoli pareciera haber acrecentado las diferencias, más cuando es la primera vez en la carrera de CR7 que pierde dos finales consecutivas.

Por otro lado, la prensa italiana criticó fuerte al delantero y lo culpó de la derrota en la final. “Reclama los privilegios del delantero central, incluido con el derecho inalienable de disparar cada vez que tiene el balón, pero no se da cuenta de que ya no está en el Real Madrid. Y que Dybala no es Benzema”, escribió la Gazzeta dello Sport.

“¿Qué más puedes hacer? Esto es todo. Mi amor, tu solo no puedes hacer milagros … No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin… cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey”, escribió Elma Aveiro, hermana del futbolista en las redes sociales.



Según La Gazzetta dello Sport y Calciomercato, el delantero estaría replanteándose seguir en la Juventus, ya que una de las condiciones para continuar en el club era ganar un titulo, según señala TNT Sports.

Por eso la continuidad de CR7 en La Vecchia Signora podría estar en duda y nadie descarta que esté buscando otros horizontes. Los planes del portugués es mantenerse un año más en el fútbol de primer nivel para luego migrar a la MLS de Estados Unidos.

Foto: Shutterstock