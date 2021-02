La reacción de Jessica Biel tras las disculpas de Justin Timberlake a Britney Spears

Justin Timberlake acogió las críticas y decidió pedir perdón después de dos décadas. El artista emitió el viernes una disculpa pública a su exnovia Britney Spears y a la cantante Janet Jackson al decir que les había fallado en el pasado.

El cantante y actor habló en su cuenta de Instagram después de ser criticado duramente en las redes sociales y medios por entrevistas que dio hace más de 20 años sobre su vida sexual con Spears cuando ambos estaban en el apogeo de sus carreras.

La reacción de Timberlake se produjo tras la emisión del documental “Framing Britney Spears”, sobre el ascenso y caída de la “Princesa del Pop”, que incluyó la forma en la que los medios la avergonzaron cuando su relación terminó en 2002.

El cantante también ha sido perseguido durante años por acusaciones de que no asumió suficiente responsabilidad durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2004, cuando por error expuso el pecho de Janet Jackson en el escenario, recoge Infobae.

Too little, too late. Justin Timberlake publicó una disculpa dirigida a Britney Spears y Janet Jackson, esto después de que la discusión de su conducta sexista y misoginia resurgiera con el estreno del documental Framing Britney Spears.

“Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson individualmente porque me importan y respeto a estas mujeres y sé que les fallé”, escribió en Instagram el artista de 40 años.

El ex ‘N Sync, ahora casado con la actriz Jessica Biel, dijo que se disculpaba por haber hablado de manera inapropiada o no haber levantado la voz cuando habría sido correcto en el pasado. “Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, afirmó.

El comentario de Jessica Biel en las disculpas de Justin Tinberlake a Britney Spears https://t.co/xgf70hsUZm — Radio VOS (@radiovos919) February 13, 2021

Las palabras y disculpas de Timberlake hacia Spears y Jackson fueron acogidas por Biel, quien con un sencillo -pero cargado de sentimiento- “te quiero” y el símbolo del corazón, quiso mostrar públicamente el apoyo a su esposo.

