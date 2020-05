La reacción de Liam Gallagher luego del lanzamiento de un tema inédito de Oasis

Liam Gallagher, el ex vocalista de Oasis, no se puede quedar callado. Por supuesto, luego de que su hermano Noel publicara un demo de un tema inédito de la banda, el músico aprovechó para arremeter contra él.

Noel Gallagher publicó Don’t Stop, una canción que encontró al revisar sus archivos durante la cuarentena. “Me topé con un viejo demo que pensé que se había perdido para siempre”, explicó en su Instagram, y decidió compartirla para alegrar un poco a sus fanáticos durante estos días.

Pero, aparentemente, este intento de llevar a una alegría a los hogares no funcionó con Liam. La primera reacción del artista fue twittear una somniolientas “zzz” en su cuenta de Twitter.

Unas horas más tarde, confirmó su disgusto: “Bueno, hay algo que falta en este bendito guiso, y es tu hermano. No te olvides de tu hermano”, twitteó citando una letra de la canción Serve Yourself de John Lennon,cambiando el verso original que dice “no te olvides de tu madre”.

Como esto no le pareció suficiente para expresar su disconformidad, horas más tarde publicó un nuevo tweet yendo directo al grano: “Oye, chico tofu, si vas a publicar antiguos demos, asegúrate de que yo esté cantando y de que los tontos toquen la guitarra. Si no, no vale ni una masturbada, como tú”.

Oi tofu boy if your gonna release old demos make sure im singing on it and boneheads playing guitar on it if not it’s not worth a wank as you were LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 30, 2020