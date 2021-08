La referencia a Messi en Charlie Hebdo tras el regreso talibán: “Es peor de lo que pensamos”

La revista francesa Charlie Hebdo ha vuelto a generar polémica con la portada de este miércoles. El medio satírico ha relacionado el estratosférico fichaje de Lionel Messi por el Paris Saint Germain —cuyo dueño es Nasser Al-Khelaifi— con el control de los talibanes en Afganistán.

En la portada de la revista humorística aparecen tres mujeres completamente cubiertas por un velo celeste con un dorsal del delantero argentino acompañado con el número 30, precisamente el que el conjunto parisino le ha ofrecido al futbolista.

Talibans : c’est pire que ce qu’on pensait !

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) August 17, 2021