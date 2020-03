‘La reina comunista’: Britney Spears llama a huelga general y a la redistribución de la riqueza

Como muchas celebridades, Britney Spears se encuentra confinada en su hogar, para evitar el contagio del coronavirus. Desde su confinamiento, la cantante compartió un impactante mensaje en su cuenta de Instagram.

“Durante estos tiempos de aislamiento, necesitamos conectar más que nunca. Aprenderemos a besarnos y abrazarnos a través de las ondas de internet. Nos alimentaremos el uno al otro, redistribuiremos la riqueza, haremos huelgas. Entenderemos nuestra propia importancia desde los lugares donde debemos permanecer. La comunión va más allá de los muros. Todavía podemos estar juntos”, dice la imagen compartida.

A raíz de la publicación, la cantante ha sido objeto de muchos comentarios y también de memes hechos con fotos antiguas con retoques socialistas que han convertido a la que fuera “princesa del pop” en “la reina comunista”.

remember when comrade britney rocked the red star at the 2002 vmas? a political statement pic.twitter.com/Ej9xxmoDiN

— ✎ (@according2b4r) March 24, 2020