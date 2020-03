La respuesta de Bad Bunny a la abuela ‘conservadora’ que se escandaliza con sus letras

Bad Bunny es un personaje polémico. A pesar de haber alcanzado el número dos de la lista Billboard con el lanzamiento de su segundo disco, “YHLQMDLG” (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), su música no es del gusto de todos, ya que para sus detractores sus letras son demasiado descaradas.

Así ha quedado demostrado con el video viral de una anciana reaccionando a una de las canciones del puertorriqueño. El clip lleva unos días en las redes sociales y ha sido compartido por miles de personas.

En las imágenes se ve a una mujer de la tercera edad que va en un automóvil y que escucha el verso “si tu novio no te mama el culo”, y su reacción es simplemente épica.

Reacción de una abuela cuando Bad Bunny dijo “si tu novio no te mama el culo” JAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/gutvGV8BP8 — Pris & Jerry’s (@Prisquein) March 6, 2020

La abuela no puede evitar abrir la boca a modo de sorpresa y tapársela con las manos, indicando que esas palabras son demasiado fuertes para alguien como ella.

Bad Bunny quiso responder a la mujer y a todas las personas que no entienden su propuesta. Y no se le ha ocurrido una mejor idea que hacer un remix de su canción con la reacción de otra mujer mayor.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BAD | BUNNY (@badbunnypr) el 9 Mar, 2020 a las 8:41 PDT

El cantante compartió el video en su cuenta de Instagram y ya es todo un fenómeno. “Me calenté con las abuelas por sucio. UN PERREO UNDERGROUND MUNDIAL!!!! A MI NO ME HABLEN DE SENCILLOS NI DE TEMAS PA’ LA RADIO!!! QUE YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA!!! GRACIAS A USTEDES POR TANTO AMOR!!!!”, escribió junto a su video-parodia.

La publicación del “Conejo malo” ya supera las 5 millones de reproducciones y tiene cientos de comentarios en que sus seguidores lo aplauden por su divertida manera de tomarse estos asuntos.

Foto: Instagram.