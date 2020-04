La saga de Los Juegos del Hambre tendrá una precuela

Los Juegos del Hambre, la exitosa saga protagonizada por Jennifer Lawrence, tendrá su precuela. Lionsgate, el estudio que llevó las cuatro películas a la gran pantalla, dijo que el siguiente paso consiste en adaptar The Ballad of Songbirds and Snake, el nuevo libro de la escritora Suzanne Collins.

El film será dirigido por Francis Lawrence, el responsable de tres de las cuatro películas de la saga, y contará la historia del villano Coriolanus Snow, quien en las películas anteriores había sido interpretado por el icónico Donald Sutherland.

“La espera para el nuevo libro de Suzanne valió la pena”, aseguró el presidente de Lionsgate, Joe Drake. “Ofrece todo lo que los fans podrían esperar de Los juegos del hambre y, además, abre nuevos caminos, presentando un panorama de personajes completamente nuevo”.