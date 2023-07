La salud publica fue el tema de debate en diputados

En este contexto se refirió a la firma UMJ Compañía Minera SRL, que se quedó con la obra de refacción del nosocomio. “Esta empresa riojana, que para los catamarqueños es totalmente desconocida, tiene dudosa capacidad de obra, escasa experiencia y está inscripta en AFIP desde el 2020”, lanzó la legisladora.

La diputada y exministra de Salud, Claudia Palladino (Frente de Todos), volvió a referirse a los dichos del ministro de Salud de la CABA, Fernán Quirós, quien realizó planteos al sistema de salud catamarqueño y propuso una serie de reformas para su mejora, como la incorporación de tecnología para la historia clínica digital. La exministra indicó que la “telemedicina” es algo que ya se aplica en Catamarca, que “es una provincia muy extensa que no tiene las facilidades como CABA”. Además, afirmó que haga lo que haga el Gobierno, la oposición siempre tendrá algo para cuestionar. “Si el Gobierno no tuviera un plan para poner en valor los centros de salud estaríamos discutiendo que no hay hospitales nuevos. Ahora que sí los hace se cuestiona porque los hace. Si nombramos personal vamos a discutir por qué los nombran, si no lo nombramos será porque no nombramos”, se quejó para luego agregar: “Lo mismo pasó en pandemia. Si decíamos cuántos casos había, nos cuestionaban que estábamos verseando para encerrar a la gente; si decíamos que no teníamos casos, ya estábamos mintiendo”.

También habló del tema el diputado Hugo Ávila, quien afirmó que “no tengo dudas de que Salud en Catamarca está en crisis”. En este marco y para cuestionar la construcción de hospitales, puso como ejemplo el nosocomio de Fiambalá, al afirmar “es un hotel cinco estrellas que no está equipado”.

“No tiene médicos en todas las especialidades y no tiene la tecnología suficiente para atender todos los casos”, dijo para añadir: “Se construyeron grandes moles como los hospitales que están en Belén, en El Rodeo, se han desvestidos santos para vestir otros como pasó en Tinogasta. Al recurso humano si no se le triplica el sueldo va a ser difícil que salgamos del sistema derivacionista que hoy tenemos”.

Finalmente, Mónica Zalazar (FT) también se sumó al debate al plantear que “viene gente de afuera y quieren tirar cualquier fruta”. En este contexto, le pidió a sus pares opositores “dejar de decir tonteras” y los criticó por “repetir todo lo que le dicen de afuera”.

Sin interpelación

Por mayoría, el bloque del Frente de Todos rechazó el tratamiento sobre tablas de un proyecto para solicitar la interpelación del ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niéderle. El tratamiento del proyecto fue pedido por su autor, Hugo Ávila.