La sexta temporada de “Better Call Saul” avanza sin Bob Odenkirk

Thomas Schnauz, el productor ejecutivo de “Better Call Saul” reveló que el rodaje de la sexta temporada continúa mientras Bob Odenkirk continúa con su recuperación.

“La producción está avanzando, constante pero lentamente. Ahora mismo estamos rodando escenas que no implican a Bob. Acabo de terminar de editar el corte del director del episodio siete de la sexta temporada, y he abordado algunas notas en mi guión para el once. Todavía estoy esperando saber las fechas de cuándo dirigiré ese”, explicó Schnauz en una entrevista con Den of Geek.

Por ahora, el estreno del final de “Better Call Saul” está pactado para inicios de 2022.

