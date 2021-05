La showrunner de “The Witcher” habló sobre la segunda temporada

Netflix está trabajando en lo que será la segunda temporada de The Witcher, protagonizada por Henry Cavill en el papel de Geralt de Rivia.

A través de su cuenta de Twitter, Lauren S. Hissrich, la showrunner de la serie, reveló que los nuevos episodios están en pleno proceso de postproducción. ”De vuelta en Londres; de vuelva en la (pequeña, oscura, ruidosa) habitación donde todo ocurre. Es así, estamos en plena postproducción de The Witcher Temporada 2, estoy emocionada”, escribió Hirssrich.

Los nuevos episodios llegarán entre octubre y diciembre de este año a la plataforma. En esta segunda parte de la historia, Geralt de Rivia, tendrá una nueva armadura negra.

Netflix dio más detalles del accesorio que usará el protagonista en los nuevos episodios. “Su escudo emocional puede evitar cualquier encanto, pero la espada de confianza que empuñará se va a combinar con una nueva armadura”, explicaron.

Back in London. Back in the (small dark loud) rooms where it happens. That’s right, we’re deep into post-production on #TheWitcher S2, and I’m so fucking excited.

