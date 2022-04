FUE PROPUESTA POR LA QUERELLA

Una comisión de la Facultad de Ciencias Exactas evaluará el informe que produjo la Secretaría de Ambiente.

Finalmente, un equipo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se incorporó en la causa en la que se investigan derrames cloacales en Fray Mamerto Esquiú.

Fuentes judiciales confirmaron que hace algunas semanas se presentaron dos técnicos y un abogado , integrantes de una Comisión Permanente para el análisis del caso. Según trascendió el equipo técnico pidió copias del informe que ya fue presentado por la Secretaría de Ambiente y a partir de ese informe realizarán la evaluación.

La incorporación de la Universidad fue propuesto por la querella representada por las autoridades de la UCR de Fray Mamerto Esquiú, Marita Vergara y Juan Pablo Acevedo. La Casa de Altos de Estudios demoró su incorporación en la investigación hasta que finalmente, hace pocos días, se presentó un equipo en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Facundo Barros Jorrat.

Se estima que esta evaluación técnica podría extenderse por un período de 30 días hasta presentar un informe final.

A fines de mayo del año pasado se generó una polémica cuando se conoció un video difundido en las redes sociales, donde se observa al camión atmosférico de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú que evacuaba líquidos cloacales en un canal que desemboca en la cuenca del río del Valle.

Como se informó la Secretaría de Ambiente realizó pericias y también evaluó los resultados que ya están incorporados en la causa. En un informe presentado en diciembre del año pasado, el organismo comunicó que, a partir de los análisis físico-químicos realizados, los valores encontrados no constituyen daño ambiental en los términos de la ley 25675 (ley general del Ambiente); y que dichos valores muestran una evolución favorable en la calidad del agua residual, sin perjuicio de que continúan su monitoreo. Ambiente consideró que se trata de un efluente residual de origen doméstico que no debería ser contemplado como residuos peligrosos sino dentro otro marco normativo. El organismo oficial realizó dos pericias, una fue a los pocos días de la difusión pública del caso y otra algunos meses después. En ese contexto concluyó que hubo una evolución favorable de la calidad del efluente entre el primer y segundo muestreo.

El informe del organismo oficial es clave para el desenlace de la causa porque es la autoridad de aplicación de la ley de Ambiente.

Por su parte, la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, como prueba de parte, presentó también un informe que realizó una consultora. En septiembre de 2021, el intendente Guillermo Ferreyra resolvió contratar a la firma comercial “Own Open Work Nature” por la suma de $ 721.160 por la provisión de “servicio línea base ambiental, elaboración de documentos de gestión ambiental La consultora Own presentó un informe según el cual, basados en los resultados de sus muestreos, el área de influencia primaria no presenta contaminación y no hay valores ambientales adversos, pues no superaría el valor establecido por la normativa vigente.

A partir de los informes y las pericias, la Fiscalía se acerca a una definición de la causa.

Fuente: El Chasqui Digital

