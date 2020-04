La versión de ‘Imagine’ de John Lennon con la que Millie Bobby Brown arrasa en Tik Tok

Millie Bobby Brown, que tiene una relación de amor y odio con las redes sociales, le ha dado una lección a los haters de internet, que cada cierto tiempo la atacan por alguna razón.

Resulta que hace unas semanas, la actriz Gal Gadot, conocida por protagonizar “Wonder Woman”, compartió un registro en el se veían a un montón de famosos cantando “Imagine” de John Lennon.

Luego empezó a compartir covers de gente anónima entonando la icónica canción y entre esos videos se le coló el Millie, que aunque joven, de anónima no tiene nada. Se trataba de un clip grabado en 2016 cuando la actriz llevaba el pelo corto y era tan solo una niña. En definitiva, que estaba irreconocible.

Los usuarios de las redes sociales rápidamente se dieron cuenta de que se trataba de la protagonista de “Stranger Things” y empezaron a compartir el video, riéndose además de la capacidad vocal de la pequeña Millie.

i can’t get this video of Millie Bobby Brown singing imagine out of my head. i’m going insane pic.twitter.com/rGJyGd0bfG

— mariah (@mariah_girgis) April 1, 2020