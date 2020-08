La violaron tres hombres y sufre amenazas: “Le quiero decir al juez lo que estoy viviendo”

Tres hombres violaron a Daiana hace casi tres meses en un descampado y su vida cambió para siempre. Solo uno de ellos se encuentra detenido por el hecho y la víctima denunció que los otros la acosan y la amenazan.

“Los violadores saltan la reja, entran a mi casa y nos amenazan”, dijo la hermana de la víctima, Vanesa, en diálogo con Crónica, tras el hecho que ocurrió el 28 de mayo.

De acuerdo a su relato, uno de los tres hombres involucrados se encuentra detenido, uno prófugo y el tercero libre con orden de captura de la policía. Y cada vez que entras a su casa, les dejan alguna nota. “Daiana hdp te va a caber todo lo que están haciendo”, dice uno de los mensajes.

La propia víctima se acercó durante la entrevista que daba su hermana y frente a la cámara le puso nombre y apellido al sospechoso con pedido de captura. “Lo único que quiero es verlo tras las rejas, no podemos dormir, tenemos que estar vigilando las 24 horas”, pidió.

“Al juez le quiero decir que todo lo que estoy viviendo junto con mi familia, es culpa de él”, expresó la víctima. “Esa persona anda por mi casa, se mete a mi casa, me amenaza y me roba la poca tranquilidad que me dejó”, cerró.

