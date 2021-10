Lady Gaga deslumbra en el primer avance de “House of Gucci”

El mes que viene se estrena una de las películas más esperadas del año, “House of Gucci”, dirigida por el gran Ridley Scott, y se acaba de compartir un adelanto que la muestra a Lady Gaga, una de sus protagonistas, en todo su esplendor.

Basada en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed” se ubica en el año 1995 y se mete en los eventos que desembocaron en el asesinato de Maurizio Gucci, director de la icónica casa italiana, a manos de su ex esposa Patrizia Reggiani.

Se trata de un film que tardó 10 años en ver la luz, y que contaba en un comienzo entre su elenco a Angelina Jolie y Leonardo DiCaprio en los roles de los protagonistas. Fue recién en 2019 que el director de “Alien” y “Gladiador” tomó la posta y finalmente concretó este proyecto, que hoy cuenta con un elenco de lujo.

Además de Lady Gaga, lo completan Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek y Al Pacino.

Sin embargo, el teaser encumbra la performance de Gaga como la ex esposa de Gucci, Patrizia Reggiani; una vez más se llena de elogios, al igual que con “A Star is Born”. En este caso, la actriz se pone en la piel de un personaje más visceral y sin escrúpulos, como se puede observar en el adelanto que se acaba de lanzar.

La nueva película de Ridley Scott se estrena el próximo 24 de noviembre.

¡Mirá el teaser acá!

