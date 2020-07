Las clases presenciales ahora podrían volver en septiembre

En Catamarca, el regreso a las clases presenciales no será el 3 de agosto como

estaba previsto; y las autoridades gubernamentales piensan que los alumnos y

alumnas podrían volver a las aulas en septiembre.

La postergación se debe a la detección de casos positivos de coronavirus en la

provincia y fue anticipada por el ministro de Educación, Francisco Gordillo, a El

Esquiú.com.

El titular de la cartera educativa comentó que “ante la situación epidemiológica,

seguramente no vamos a regresar a clases como estaba previsto en agosto. Será

cuando el gobernador (Raúl Jalil) y la ministra de Salud (Claudia Palladino) lo

dispongan. El gobernador decide preservar la salud de todos los catamarqueños y de

los chicos”. Luego, agregó que Jalil “nos ha dicho que para agosto es imposible”.

Gordillo, también deslizó que “ya estamos pensando en septiembre” como posible

fecha de retorno a la presencialidad, pero “si es que la cuestión epidemiológica lo

dispone de esa forma. Por ahora no hay nada que se prevea que podamos regresar

el 3 de agosto, como estaba previsto en algún momento”.

Vale mencionar que, días atrás, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta,

aseguró que “las provincias en Fase 5 iniciarán las clases en agosto de forma

escalonada”. Y por estos días, Catamarca se encuentra en la Fase 1 del aislamiento

social, preventivo y obligatorio al haberse detectado casos de COVID-19.

Protocolo

Gordillo indicó que ya está listo el protocolo provincial para el regreso de las clases

presenciales en las escuelas y “seguramente la semana que viene se socializará con

los gremios”.

El ministro resaltó que cada institución catamarqueña tendrá un protocolo particular –

hecho en base al protocolo nacional que fue aprobado días atrás- que deberá ser

autorizado y avalado por los ministerios de Educación y de Salud de la Nación.

“El protocolo nacional que se aprobó hace una semana es la base que tenemos para

trabajar en cada una de las jurisdicciones. Ese protocolo jurisdiccional se tiene que

mandar a Buenos Aires y ellos lo tienen que autorizar”, destacó.

Además, Gordillo dijo que el Estado brindará a las escuelas los elementos

sanitizantes necesarios de protección por la pandemia de COVID-19.

“Nosotros estamos trabajando fuertemente en las cosas que se necesitan o son

necesarias para cumplir ese tipo de protocolo. Es decir, el Estado tiene que estar

colaborando con los elementos y se los va a proveer”, resaltó.