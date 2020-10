Las clases presenciales solo podrán volver en los distritos con bajo riesgo ante el COVID-19

Ayer, se aprobó por unanimidad el marco de análisis y evaluación de riesgo para el

desarrollo de actividades presenciales y revinculación en escuelas en el contexto de

la pandemia, en la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE). En el

encuentro, participó el ministro de Educación de Catamarca, Francisco Gordillo.

¿Qué significa esto?

La vuelta a clases presenciales progresiva solo será posible en los distritos que

registren bajo riesgo por el COVID-19.

Hasta la culminación del ciclo escolar 2020, las jurisdicciones promoverán el regreso

progresivo, parcial y escalonado a actividades presenciales con el objetivo de

revincular a los niños, adolescentes y jóvenes de un modo distinto al de clases

presenciales antes de la pandemia. Se trata de una presencialidad limitada,

enmarcada en los protocolos de regreso consensuados.

El documento consiste en indicadores epidemiológicos complementarios al protocolo

marco aprobado en el mes de julio que permiten orientar a las jurisdicciones en la

toma de decisiones, con información objetiva en relación al nivel de riesgo de

contagio de la comunidad educativa, especialmente para áreas urbanas y

periurbanas.

La toma de decisiones debe ser abordada de manera multidisciplinaria, por cada una

de las jurisdicciones, teniendo en cuenta las condiciones y cumplimiento previo de los

9 puntos – elaborados por los especialistas de salud – que a continuación se

enuncian:

1) Contar con representantes de educación en el Comité Operativo de Emergencia

(COE) para la toma de decisión del reinicio de actividades.

2) Evaluar la forma de traslado que utilizarán los niños, las niñas, docentes y no

docentes, para asistir a los establecimientos.

3) Contemplar la situación habitacional o niveles de hacinamiento de los niños, niñas

y docentes y planificación de acciones preventivas.

4) Instruir adecuadamente al personal docente y no docente acerca de los protocolos

que deben seguirse para minimizar los riesgos de transmisión durante el tiempo de

permanencia en la institución, con planificación de monitoreos permanentes.

5) Tener los procedimientos detallados sobre cómo actuar ante la aparición de un

caso sospechoso y/o confirmado de COVID-19 en la escuela.

6) Articular entre las carteras de salud y educación local para la detección de casos

sospechosos, procurar la realización del diagnóstico de laboratorio a fin de dar una

respuesta rápida y realizar el rastreo de contactos estrechos y su monitoreo.

7) Poseer un sistema integrado de trabajo intersectorial que permita identificar y dar

seguimiento a problemáticas complejas como violencia, patologías de la salud

mental, trabajo infantil, dificultades de los hogares para realizar aislamientos en caso

de ser necesarios, entre otras.

8) Considerar estrategias para aquellos niños y niñas con factores de riesgo que no

puedan asistir de manera presencial.

9) Abordar estrategias para aquellos niños y niñas convivientes de personas con

factores de riesgo.

Indicadores epidemiológicos

Bajo riesgo: reanudación escalonada y progresiva de las clases presenciales en

todos los niveles educativos y modalidades.

Mediano riesgo: actividades educativas artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo

escolar para estudiantes del último año de nivel primario y de nivel secundario.