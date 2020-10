Las clases presenciales volverían en los distritos sin casos de coronavirus

El gobernador Raúl Jalil se refirió a un posible retorno a las clases presenciales en

las escuelas de Catamarca y deslizó que esto se podría concretar en aquellos

distritos que no registran casos positivos de COVID-19.

El jefe de Estado también planteó que este será un tema de diálogo en la próxima

reunión con los gremios docentes, que se realizará el jueves venidero.

De acuerdo a lo que dijo Jalil, la intención es que los estudiantes, los docentes y los

no docentes regresen a los establecimientos educativos con el sistema de “burbuja

comunitaria”.

¿Qué es la “burbuja comunitaria”? Una estrategia para preservar la localidad o el

pueblo donde se encuentren las escuelas. De esta manera, solo pueden asistir los

estudiantes, los docentes, los no docentes y directivos que pertenecen a la

comunidad y se encuentran en ella. Con esto se busca evitar el riesgo que podría

generar la circulación de docentes y alumnos de provincias limítrofes frente a la

pandemia de coronavirus.

Cabe mencionar que en la provincia hubo clases presenciales por algunos días y solo

en algunos distritos del interior.

Jalil, en una entrevista con Radio Valle Viejo, planteó: “Pensamos discutirlo con los

sindicatos docentes el día jueves, pero en principio estamos evaluando de acuerdo a

la situación epidemiológica, volver en el sistema de burbuja”.

Luego, a modo de ejemplo, dijo: “Supongamos que Pomán no tienen ningún caso,

que regresen solo con los profesores de Pomán y los alumnos de Pomán. Se llama

burbuja comunitaria. Lo vamos a hablar con los docentes el día jueves”.

En otro tramo, el Gobernador dijo que la vuelta a las aulas “tiene que ser gradual y

estar dado de acuerdo a la situación epidemiológica”.

Conectividad

En otro tramo, Jalil habló de la conectividad a internet, que cobró mayor

protagonismo con las clases virtuales que deben dictar los docentes en el contexto

de pandemia. En este sentido, remarcó que “Cristina Kirchner, cuando fue presidenta,

firmó un convenio con Arsat y (la exgobernadora) Lucía Corpacci de 400 millones

para conectar toda la provincia. El expresidente Macri decidió no invertir en

conectividad para Catamarca y por eso estamos en esta situación. Lucía inició un

juicio que tenemos muchas posibilidades de ganar. Ahora estamos en

conversaciones con Santiago Cafiero (el jefe de Gabinete de Nación) y con Arsat

para llegar a un arreglo, pero no fue un problema de la Provincia. Ya hemos

comenzado a invertir”.

Vuelven a marchar por los IES

Hoy, docentes y estudiantes realizarán un nuevo “bocinazo” para rechazar el

traspaso de los Institutos de Estudios Superiores (IES) desde el ministerio de

Educación al ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. La manifestación, que

será con vehículos, se desarrollará en la ciudad Capital y también en otros municipios

del interior provincial. En la Capital, la concentración será en el Parque de los Niños a

las 10.00 y desde allí recorrerán distintas calles y avenidas.

En Saujil (Pomán), habrá un abrazo simbólico al IES de la comuna a las 10.30.

En Pomán se replicará la marcha y bocinazo a las 10.30, en la plaza 15 de

Septiembre.

Lo mismo ocurrirá en Santa María a partir de las 9.00.

En tanto, en Andalgalá marcha dará inicio a las 10.30, entre las calles San Martín y

Zurita. En el departamento La Paz a las 9.00, Belén a las 10.00 y Fiambalá a las

9.30, también se sumarán a la protestas.