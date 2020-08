Las duras consecuencias físicas que sufre Selena Gomez a causa del lupus

Selena Gomez está sumergida en diversos proyectos laborales en la actualidad, entre ellos un programa de televisión donde se le puede ver cocinando desde su propia casa. En ese espacio fue donde se hizo evidente una de las consecuencias del lupus que padece la cantante desde hace años: la pérdida de fuerza física.

La artista hace años que fue diagnosticada de esta enfermedad autoinmune y ha tenido que aprender a convivir con ella. Pero Selena no lo ha tenido fácil. De hecho, hace algo más de tres años se sometió a un trasplante de riñón y todo en relación al lupus que padece.

Pero la cantante siempre se ha mantenido con una sonrisa y con actitud fuerte ante su lucha. De vez en cuando se toma descansos a nivel social, es decir, que desaparece de las redes sociales para dedicarse tiempo a sí misma.

Gomez regresó a la actividad en sus perfiles para promocionar el nuevo espacio que está llevando a cabo: un programa de cocina desde su propia casa. El show, que se emite en HBO Max, lleva por título “Selena + Chef” y es una magnifica oportunidad para ver a la artista en todo su esplendor.

selena saying that she has weak hands bc of lupus pic.twitter.com/YoYzZ3zsGr

— 𝐝𝐢𝐥𝐚𝐫𝐚 (@BackToTaylena) August 20, 2020