Las palabras de Joaquin Phoenix que fueron censuradas en su discurso de los Globos de Oro

Sin duda, para pocos resultó una sorpresa que Joaquin Phoenix se quedara con el premio a “Mejor actor de drama” en los Globos de Oro 2020. El intérprete era uno de los favoritos para llevarse el galardón por su actuación de Arthur Fleck en “Joker”, de Todd Phillips, y así fue.

Por supuesto, también había expectación por lo que diría el actor se resultar ganador y tener que subir al escenario, como finalmente sucedió. Es que Phoenix está acostumbrado a sorprender con sus intervenciones y esta vez no fue la excepción.

Como es costumbre, el actor se vio evidentemente incómodo al aceptar el galardón. Pero de todas formas, aprovechó de dar un discurso en donde básicamente dejó en claro que no le importaban este tipo de instancias, y de paso desafió la política de censura de la ceremonia incluyendo varias veces insultos y palabras prohibidas.

“We all know there’s no f—ing competition between us.” #Joker star Joaquin Phoenix shouts out to his fellow nominees while accepting his award for best actor in a drama at the #GoldenGlobes https://t.co/D5vyLW1nz2 pic.twitter.com/PJBuRsuO8W

