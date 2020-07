Las reacciones que provocó el anuncio de Kanye West sobre su candidatura a la presidencia de Estados Unidos

Con 43 años, una conocida trayectoria musical, popularidad virtual desbordante y una gran fortuna, Kanye West anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

El rapero afromericano nacido en Atlanta confirmó a través de su cuenta de Twitter su intención de participar en las elecciones presidenciales de su país, programada para dentro de cuatro meses.

El anuncio hecho por el artista sorprendió a los estadounidenses justo en el Día de la Independencia, el 4 de julio, y en medio de la reavivada discusión sobre la polarización racial en el país, a raíz de la muerte de George Floyd el 25 de mayo en Minnesota a manos de la policía.

West aseguró que sus aspiraciones son serias y que se trata de una promesa a su país que tiene como objetivo construir un mejor futuro mediante la campaña política que denominó como la “2020 Vision”.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020