La banda neoyorquina liderada por James Murphy ha sido anunciada como invitada musical en el famoso programa de TV americano “Saturday Night Live” el próximo 26 de febrero. John Mulaney, antiguo guionista del show , será el anfitrión.

En diciembre, el grupo deleitó a sus fans con una interpretación en vivo de su single festivo, “Christmas Will Break Your Heart”. Esta balada de ritmo lento cerró la parte del concierto de The LCD Soundsystem Holiday Special, que se estrenó en Amazon Music el 23 de diciembre. La banda interpretó un total de nueve canciones para el especial, con la mayor parte de ellas extraídas de su álbum de 2017 “American Dream”. Tocaron cinco canciones del disco, incluido el sencillo “Tonite”, así como dos cortes de su debut homónimo de 2005, y “I Can Change” de “This Is Happening” de 2010.

“Ya he conquistado el cine y James ha conquistado la música”, dijo Wareheim en un comunicado compartido con el tráiler de All My Friends, “pero aún tenemos que conquistar la comedia en la sitcom, la forma más elevada de arte”.

“Hemos estado trabajando en este proyecto durante 15 años, y para este programa estamos develando una perspectiva singularmente emocional del universo de la sitcom para las vacaciones – proporcionada por una de las mejores bandas de todos los tiempos y mis queridos amigos, LCD Soundsystem. No puedo creer que Amazon Music nos deje hacer esto”.

En octubre, la banda anunció su regreso en vivo con una residencia de un mes en el Brooklyn Steel de Nueva York. Su primer concierto desde el 2018 tuvo lugar el 23 de noviembre y vio a la banda versionar ‘No Love Lost’ de Joy Division junto a temas de todo su catálogo anterior. En otros conciertos, los LCDs han tocado rarezas como ‘Beat Connection’, del 2004, y han hecho debutar en vivo temas como ‘Other Voices’, del 2017.

Aunque en un principio la banda estaba decidida a seguir hasta el final, a pesar del aumento de casos de COVID-19 gracias a la floreciente variante Omicron, la banda se vio obligada a cancelar a falta de tres conciertos.

The post LCD SOUNDSYSTEM NUEVAMENTE INVITADOS PARA SATURDAY NIGHT LIVE first appeared on Metro 95.1.