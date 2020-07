Le arrancó una oreja a su novia: “Le causó una deformación permanente”, sostuvo el fiscal

Tras el llamado por violencia de género, la policía de Santa Fe asistió a una casa ubicada en la ciudad de Coronada, donde los esperaba la madre de la víctima con la oreja de su hija en la mano.

Horas después, la jueza Rosana Carrara dictó la prisión preventiva para su expareja Raúl Ojeda, imputado por “lesiones dolosas graves calificadas”, mientras la víctima permanece internada en el Hospital Cullen donde la operaron de urgencia.

Según contó la madre al medio El Litoral, ellos se pusieron de novios unos seis meses atrás y en ese tiempo más de una vez tuvo que llamar a la policía “para que se lo llevara” pero nunca quiso denunciarlo formalmente.

“Entro rápido, le pego una patada a la puerta porque estaba cerrada y veo que Raúl la tenía del cuello a mi hija y mi hija gritaba ‘¡mami, me arrancó la oreja!”, contó, la madre. Mientras el padre de la víctima retenía a su yerno, la madre hizo el llamado a la policía.

“Le causó una deformación permanente en el rostro. Ella sigue internada viendo cómo reacciona el implante”, comunicó el fiscal a cargo del caso, y remarcó que “es irrelevante que la víctima pueda cubrirla con cabellos o hacerla desaparecer mediante cirugía estética”.

“En este momento no puedo hablar, me encuentro muy angustiada y no puedo dejar de llorar”, fueron las únicas palabras de la víctima ante la Justicia, y esto fue determinante a la hora de decidir el pedido de prisión preventiva para el imputado.

Si sufrís violencia de género, podés llamar al 144 los 365 días del año