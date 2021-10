Le ofrecieron trabajar en “El Señor de los Anillos”; dijo que no y se arrepintió

Le ofrecieron trabajar en “El Señor de los Anillos”; dijo que no...

¿A quién no le hubiera gustado formar parte de “El Señor de los Anillos”? Ahora, dado el éxito de la trilogía de Peter Jackson, seguramente la respuesta sería fácil, pero en aquel entonces, cuando era sólo un proyecto, un reconocido actor se negó a participar del film… y acaba de contar que se arrepiente.

Se trata de Adrien Brody, quien contó en una reciente entrevista para GQ que le habían ofrecido un papel en la saga, y que inmediatamente la vio en el cine, se arrepintió de inmediato haberlo rechazado.

El actor ganador del Oscar señaló: “Yo, de alguna manera, no lo entendí”, dijo Brody sobre el momento en el que le presentaron La Comunidad del Anillo. “No sé para qué papel habría sido adecuado, pero era un personaje parecido a un Hobbit. Estaba buscando algo más”.

“Recuerdo haber ido a ver El Señor de los Anillos al cine con una ex novia. Y ella se volvió hacia mí y me dijo: ‘¡¿Rechazaste El Señor de los Anillos?!’ ”, recordó Brody. “Recuerdo sentirme tan estúpido. Pero no creo que hubiera conseguido el papel de Jack en King Kong”.

Al mismo tiempo, Brody señaló que “King Kong” fue una experiencia increíble para él y experimentó lo que era participar de una producción de gran presupuesto. “Tuvimos un estreno en Times Square y cerraron todo Times Square”, contó. “El alcalde estuvo allí y nos presentó la ciudad. Mi rostro fue inmortalizado en una taza de refresco de McDonald’s. ¿Cuándo le pasa eso a alguien?“.

