Le robaron la moto y al realizar la denuncia es vejado por los efectivos

Un hombre de 37 años denunció que días pasados sufrió un grave episodio de

apremios ilegales en momentos en que denunciaba el robo de su motocicleta. Según

la denuncia, en la sede policial Cuarta lo arrestaron, le propinaron golpes y lo

desnudaron, dejándolo en un patio por más de una hora, por lo que tuvo que ser

internado al recuperar la libertad.

El trabajador, que radicó la denuncia penal sobre lo ocurrido acompañado de su

asesor legal, expresó en diálogo con el Esquiú.com que todo esto ocurrió el jueves

18 de junio pasado, cerca de las 22.00, en el barrio 144 Viviendas Norte. “Llegué a la

casa de mi hermana, entré la moto, dejándola dentro del perímetro de la casa, cerré

la reja y estuve ahí cinco minutos. Cuando salí, la moto ya no estaba. Justo había un

móvil policial en la esquina, por lo que me acerqué para contarles, a lo que me

dijeron que vaya con ellos a la comisaría para hacer la denuncia, pero ahí quedé

preso”, dijo en referencia a la comisaría Cuarta.

“Me decían que estaba arrestado en averiguación del hecho, pero el hecho me había

ocurrido a mí. Dijeron que estaba en actitud sospechosa, pero no se entiende, porque

mi hermana, la dueña de casa, fue y les dijo quién era yo y qué hacía ahí”.

En la continuidad de su relato, el hombre expresó que “desde ahí todo estuvo mal.

Me golpearon entre varios, me sacaron toda la ropa y me dejaron desnudo en el patio

más de una hora. A causa de haber estado así esa noche, con el frío tremendo que

hacía, yo terminé internado porque tengo problemas respiratorios. Mañana voy a ir

nuevamente para presentar la historia clínica con todos los certificados”, puntualizó.

El hombre aseguró que pudo identificar con el apellido a los efectivos policiales, entre

los que se encontraba una mujer policía, quien “estuvo presente todo el tiempo”.

“Vociferaban cosas, estupideces. Querían que yo les diga a dónde estaba la moto

que a mí me habían robado, y aunque quise mostrarles el papel del seguro, que está

a mi nombre y tenía en la billetera, me decían ‘no me mostrés nada’. Encima que a

mí me robaron, termino arrestado y después internado. No sé qué es esto, qué pasa.

Vivimos en el mundo del revés, estamos todos locos”, dijo el denunciante con

indignación, remarcando que después de estar internado, pasó cuatro días más en

cama y todavía se está recuperando.

“Yo sigo sin entender cómo son las cosas acá”, expresó el hombre, que prefirió no

identificarse por temor a represalias, pero consideró importante dar a conocer lo que

le sucedió para evitar futuros atropellos de este tipo.