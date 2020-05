Le rompió el corazón: Dave Grohl recordó la vez que David Bowie rechazó trabajar con él

Cuando no esta sorprendiendo fans en plena cuarentena o tocando para recaudar fondos contra el coronavirus, Dave Grohl pasa su tiempo en Instagram contando historias de las cosas más locas que le pasaron a lo largo de su carrera en el mundo del rock.

Ya contó la anécdota de cuando se junto a jammear con Prince o el día que salió de fiesta con la banda estadounidense Pantera. Ahora, el músico reveló una de sus historias más tristes e involucra al legendario David Bowie.

En sus ya conocidas Dave’s True Stories (Historias verdaderas de Dave), Grohl le relató al mundo como es que intentó durante muchos años, y de todas las maneras posibles, colaborar con Bowie.

Todo comenzó en 1997, cuando Foo Fighters fue invitado al cumpleaños número 50 músico, en el Madison Square Garden. En este show, la banda toco junto a Bowie ‘Hallo Spaceboy’, pero ahí quedó todo.

Años más tarde, el líder de los Foo estaba trabajando con Tony Viscontti, el productor de grandes discos de David, y se le ocurrió contactar al cantante de ‘Heroes’ para ver si quería trabajar con él en la composición de la música para una película.

A los pocos días de contactarlo, a Grohl le llegó un correo electrónico. El mismísimo Bowie le escribió que, aunque se sentía halagado por la invitación, no le interesaba el género de la película: “No estoy hecho para estos tiempos, pero me encantaría trabajar contigo otro día”, concluyó.

En la emoción, Dave le contestó agradeciéndole por escuchar sus canciones y le dijo que le avisara cuando quisiera que compusieran música juntos, que el estaría siempre dispuesto. Pero la siguiente respuesta del legendario Ziggy Stardust lo descolocó totalmente: “Bueno, está decidido. Ahora andate a la mierd*”.

A pesar de la confusión, Grohl continuó la conversación vía mail y le dijo que esperaba verlo dentro de 17 años (cuando festejara su cumpleaños número 60). Pero Bowie ya no quería celebrar, y mucho menos en el Madison Square Garden: “No más cumpleaños, se me han acabado”, escribió el gran músico.

Por años, el guitarrista intentó concretar esa esperada colaboración juntos. Pero nunca sucedió.

“Me rompió el corazón volver a leer la línea, ‘no más cumpleaños, se me han acabado’, pensando que tal vez, sólo tal vez él sabía algo que nosotros no sabíamos. Siendo el caballero que siempre fue, no quería que sufriéramos su dolor. Sin embargo, aún así le dolía. Nada dura para siempre, pero las mejores cosas siempre parecen terminar demasiado pronto”, concluyó Grohl en su relato.

