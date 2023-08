En el día de ayer se desarrolló la primera sesión en la Cámara de Diputados de la

Nación luego de la PASO. El interbloque Juntos por el Cambio, en el que están los

catamarqueños Francisco Monti de la UCR y Rubén Manzi de la Coalición Cívica,

con la ayuda de otros bloques, lograron la media sanción a la modificación de la

Ley de Alquileres que reduce el plazo de los contratos de 3 a 2 años y establece

que la actualización de los montos sea cada cuatro meses en base a un índice

pactado entre las partes.

El Frente de Todos, la izquierda, los libertarios y dos diputados del interbloque

Federal rechazaron la propuesta. Los legisladores Anahí Costa y Dante López

Rodríguez acompañaron a su frente, mientras que Silvana Ginocchio estuvo

ausente.

El proyecto de reforma establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y

propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá

efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de

actualización acordado entre las partes.

En ese sentido, rige que las partes deberán convenir el mecanismo de

actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo

aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios

mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional

de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

En diálogo con El Esquiú.com, el presidente de la Cámara de Inmobiliarios de

Catamarca, Raúl Kotler, explicó que esta modificación genera más incertidumbre

de la que hay.

“Todo esto hace que la gente retire las propiedades de alquiler, el que tiene que

renovar no renueva, esperando por alguna mejora o algo diferente. Esto paraliza el

tema de los alquileres. A esta situación se le suma el agravante de que en estos

momentos no hay oferta de propiedades en alquiler, y por eso también los precios

se elevaron más de lo normal. La demanda de alquileres es mucho mayor a la

oferta, y lo que está en oferta se alquila inmediatamente”, manifestó el

representante del sector.

Además, culminó explicando que en la actualidad “hay mucha gente que no puede

acceder a alquilar, ya sea por los precios o porque no hay propiedades en

alquiler”.