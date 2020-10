Lennon80: escuchá a Paul McCartney en una única, íntima entrevista con Sean Ono Lennon, el hijo de John

El legado de los músicos más talentosos de la historia vive en cada mente sensible y eso no muere nunca. Quizás hoy John Lennon hubiera cumplido 80 años de vida si no fuera porque hace ya casi la mitad (en dos meses) un hombre le disparó en Nueva York. Quizás el Beatle amado – el alma brillante que nos dejó el eterno catálogo de la banda de Liverpool, 5 discos como solista y 6 con Yoko Ono – hubiese estado acá para seguir luchando por la paz. Si el imaginó a este mundo unido, ¿por qué no imaginarlo? Le harían llegar sus agradecimientos tantos otros que expresan a través de la música. Tantos y tantas que sentimos a través del arte. Que nos dejamos llevar por lo que experimentó hace 40, 50 y 60 años atrás y nos lo dejó para que experimentaremos.

Para un podcast-documental de radio de la BBC, su hijo Sean Ono Lennon, de 45 años, habló con Paul McCartney en lo que consideramos una escucha obligada para todo amante de los Beatles y de la música. La entrevista comienza con el momento en que Paul y John se conocieron en un puesto de fish & chips y a lo largo de la misma encontramos al compañero y amigo de Lennon contándole a Sean sobre cómo era su padre, a quien perdió cuando tenía apenas 5 años.

Entre lo más saliente, Paul dijo que él y John se habían “rescatado el uno al otro” a partir de conocerse yl forma lo que los llevó al éxito con los Beatles y más allá. Recordó cómo habían comenzado juntos a un nivel similar de habilidad musical y siguieron aprendiendo hasta el punto de que “absorbieron” la influencia del otro. “Todos tuvimos que aprender juntos”, dijo McCartney.

Sean le preguntó a Paul cómo era su abuela Julia Lennon, la mamá de John. Paul le contó que era muy agradable, que hacía chistes, que tocaba el bajo y le había enseñado unos acordes a John cuando era chico.

“Solo conocía un par de acordes de banjo, pero eso solo duró una semana o dos. Y solo le mostraba los acordes que conocía, que [eran] muy básicos, pero era un gran vínculo, simplemente aprendiendo los acordes entre sí. Y creo que en el momento en que conoció esos acordes, fue tan bueno como cualquiera. Él podría haber tenido un poco de obsesión por no tener una especie de formación musical, pero ninguno de nosotros lo teníamos “. McCartney recordó cómo ambos habían comenzado a intentar escribir canciones al mismo tiempo, en una época en la que era común que los músicos interpretaran material escrito por otros.

“Nadie se percataría de eso de escribir canciones hasta que conocí a John”, explicó. “Le dije: ‘Bueno, ya sabes que he escrito un par de canciones’. Él dijo: ‘Yo también’… Tener nuestras guitarras, nos había parecido una buena idea intentar hacer algo por nosotros mismos … Cuando llegó Buddy [Holly], aparecieron los Everly, tomamos mucho de su estilo y lo pusimos en nuestro estilo, pero de hecho, habíamos empezado a coquetear con la composición de canciones independientes entre sí sin grandes influencias “.

También se le preguntó cómo ambos artistas lograron continuar su desarrollo a lo largo de la era de los Beatles y después. “Está bien, número uno, estuvimos bien”, dijo McCartney. “Justo ahí. Número dos, habíamos crecido juntos. Desde pequeños, habíamos dado los primeros pasos juntos. Aprendimos a caminar juntos, luego aprendimos a correr. Y el hecho de que cada uno de nosotros influyera en el otro era muy importante … el hecho de que hubiéramos recorrido este viaje juntos significaba: ‘Oye, vamos a continuar, y quién sabe, podríamos mejorar’. Y así lo hicimos “. McCartney señaló que si él “hacía algo que estaba un poco por delante de la curva, entonces a John se le ocurría algo que estaba un poco por delante de mi curva. Y entonces yo decía: ‘Bueno, ¿qué tal esto?” Y hubo mucha competencia amistosa “. Estuvo de acuerdo con la sugerencia de Sean de que se habían “absorbido” mutuamente como influencias: “Realmente mucho. Y como dices, quién sabe, quiero decir que estaba buscando ser un maestro de escuela. Y no sé qué estaba mirando John, tal vez un artista o algo, no lo sé. Y creo que nos rescatamos mutuamente “.

Te dejamos la nota completa acá.

¡Feliz cumpleaños, John!