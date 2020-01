Ley Brisa: en el 90% de los casos no se cumple





El 90% de los niños y adolescentes que quedaron huérfanos -sin madre- por un femicidio, no reciben la reparación económica garantizada por la Ley Brisa.

Según un informe del portal Infobae, en la mayoría de los casos, la legislación no se cumple, por diversos motivos. Uno de ellos, es que el femicida no es el padre biológico de los menores de edad. Otros, no figura como femicidio en la carátula de la muerte de su madre.

No obstante, para este punto conflictivo, la ley tiene una aclaración: explicita que si la madre falleció a causa de violencia intrafamiliar y/o de género, también le corresponde la reparación económica.

Según fuentes del ANSES, se pagaron 240 reparaciones, para hijos e hijas, en diciembre pasado.

