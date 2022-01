Llegará en febrero y será la primera muestra de su tercer álbum solista, titulado ‘C’mon You Know’.

Después de que el ex líder de Oasis bromeara publicando en su cuenta de twitter que tenía “una noticia jodidamente masiva” el 19 de enero, el artista ha confirmado que el tema llegará el 4 de febrero. Será el primer single de su tercer álbum que saldrá a la venta el 22 de mayo.

“Nuevo single el 4 de febrero se llama Everything’s Electric Cmon you know LG x”, escribió Gallagher en Twitter esta mañana.

New single feb 4th it’s called Everything’s Electric Cmon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 20, 2022

“Así que Oasis no va a volver a juntarse”, preguntó un optimista fan tras el anuncio. “Todavía no, RKID”, le respondió Gallagher.

El vocalista reveló previamente que ha dedicado una nueva canción llamada “I Wish I Had More Power” a su hermano y ex compañero de banda, Noel. “Sí, es una melodía traviesa”, dijo, “pero es encantadora”. Durante la entrevista, Gallagher mencionó otra pista titulada ‘Better Days’, añadiendo que estaba “llena de sol”.

El próximo disco de LG – la continuación de ‘Why Me? Why Not’. – se publicará antes de una serie de conciertos en el Reino Unido, en los que Gallagher volverá a Knebworth Park en junio. También se subirá al escenario del Etihad Stadium de Manchester y del Hampden Park de Glasgow ese mismo mes, con el apoyo de The Streets (Manchester), Kasabian (Glasgow) y Goat Girl (ambas fechas).

El cantante ya había revelado en el pasado mes de noviembre que “C’mon You Know” estaba “terminado” y que se había enviado a mezclar.

Liam Gallagher fue cabeza de cartel en Reading & Leeds, en el Festival de la Isla de Wight y en el TRNSMT el pasado verano, además de realizar un concierto gratuito para los trabajadores del NHS en el O2 Arena de Londres.

The post LIAM GALLAGHER ANUNCIO SU NUEVO SINGLE “EVERYTHING’S ELECTRIC” first appeared on Metro 95.1.