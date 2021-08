Liam Gallagher reveló que está preparando dos nuevos discos

Luego de la separación de Oasis, los dos hermanos siguieron creando proyectos por su cuenta. Quien acaba de hacer el anuncio esta vez es Liam Gallagher, quien confirmó que prepara dos discos más en formato solista.

La noticia la dio en una entrevista en Absolute Radio con el periodista Dave Berry y el músico aseguró que está en un buen momento a nivel compositivo: “Tengo dos álbumes en movimiento. Uno que es un poco loco y uno que se parece un poco más a lo que se considera normal, un poco más clásico“.

Además, explicó que no se trataría de un disco doble, sino dos álbumes por separado, tercero y cuarto respectivamente: “Entonces, tan solo vamos a esperar y ver cuál deberíamos publicar, ¿sabés a qué me refiero? Pero estuve ocupado, así que me cuesta esperar. ¡Sólo tengo que sacar estos recitales del camino y el año que viene lo voy a tener como es debido!”.

Los shows a los que hace referencia son las presentaciones en el Festival Reading & Leeds, TRNSMT y Isle Of Wight Festival. Según él, sus discos serán la prioridad una vez wque termine con estas fechas.

Hace algunos días, Noel volvió a ser noticia por arremeter en contra de su hermano al llamarlo “charlatán”, y tirar así por tierra las pocas esperanzas de una reconciliación entre ambos y una reunión de Oasis que parecía más cercana luego del tráiler del documental que ambos hermanos produjeron sobre los históricos shows de Oasis en 1996 en Knebworth.

