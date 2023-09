Libertarios buscan 1.300 fiscales y sumar 100 mil votos «para darle el triunfo a Milei»

Entre las propuestas que anunció, dijo que tras un análisis del organigrama provincial “definitivamente tenemos que reducir los ministerios y hacerlos eficientes”. “Encontramos enorme cantidad de redundancias, con programas y subsecretarías que cumplen la misma función, tienen los mismos fines y están bajo distintos ministerios. Para eso necesitamos un coordinador general de Gobierno, un jefe de ministros. Esa persona será Myriam Juárez, que estuvo trabajando como coordinadora de campaña”, anticipó.

Polémico reconocimiento

Por otra parte, los candidatos fueron consultados por el reconocimiento que la candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarruel, hizo a “víctimas del terrorismo”. Javier Varela, candidato a intendente de la Capital, sostuvo que ese lineamiento “no es totalmente desacertado”. “Tiene cierto viso de realidad, hay una parte de la sociedad que quedó afuera y no tuvo ese reconocimiento y que también fue víctima. Hay una parte que sí fue reconocida, y una parte que no fue reconocida como víctima de los ataques de la subversión”, dijo.

Respaldo de Barrionuevo

Jalil Colomé se refirió a las expresiones del gastronómico Luis Barrionuevo, quien dijo que “Javier Milei gana en primera vuelta y sin chicote”.

“No sé de sus convicciones libertarias y no sé si es que eso representa un respaldo al sector. Lo importante es que nos respalde gente como los empresarios que no tienen contratos con el Estado, que están convencidos de que tenemos que reformar la economía local. Esos tienen que estar convencidos. Enhorabuena si las figuras políticas nos apoyan, pero deben estar convencidos, no pueden ser apoyos temporarios o de conveniencia”, opinó.