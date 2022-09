El tema se estrenará el 23 de septiembre, días antes de que comiencen los Worlds 2022 -campeonato mundial del videojuego- en Ciudad de México.

Lil Nas X también anunció que actuará en directo en las finales del campeonato, que tendrán lugar en el Chase Center de San Francisco el 5 de noviembre.

Antes de su actuación, se lanzará un aspecto diseñado por Lil Nas X y Riot Games para un próximo campeón de League Of Legends llamado K’Sante, The Pride Of Nazumah. “Prestige Empyrean K’Sante” saldrá a la venta el 3 de noviembre y los jugadores tienen hasta el 14 de noviembre para desbloquearlo a través de las Fichas de Worlds 2022.

“Sentí que era el momento de probar algo nuevo“, compartió Lil Nas X en un comunicado. “He dejado mi huella en la cultura pop de muchas maneras, y ahora ha llegado el momento de enfrentarme al mundo de los juegos”.

“Voy a ser el mejor presidente de League of Legends, de todos los tiempos”, continuó el músico. “¡También voy a hacer el mejor himno de los Mundos de todos los tiempos y voy a poner los Mundos más grandes, geniales y sexys de la historia de todos los Mundos! ‘STAR WALKIN’ es la única canción que se puede escuchar a partir de ahora”.

Naz Aletaha, jefe global de League esports en Riot, compartió que el equipo ha quedado “alucinado” por la “visión, pasión y estilo innegable” del rapero.

El trabajo de Riot con Lil Nas X es el último de una larga lista de colaboraciones musicales para la compañía. La serie de Netflix League Of Legends Arcane, que se estrenó en 2021, contó con la banda sonora de artistas de la talla de PVRIS, Pusha T y Denzel Curry; mientras que Imagine Dragons lanzó el himno de los Mundos del juego en 2014, ‘Warriors’.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-

The post Lil Nas X anunció un nuevo tema para el videojuego “League of Legends” first appeared on Metro 95.1.