“Si me amas, amas todo de mí/ O nada de mí”, se escucha cantar a Lizzo en su nueva canción. La cantante publicó un mensaje este fin de semana pasado en sus redes sociales, que fue sonorizado por lo que parece ser una nueva canción, junto con un videoclip de ella misma al desnudo.

El sensual vídeo que acompaña a la canción muestra a Lizzo desnuda y dirigiendo una intensa mirada a la cámara, mientras cubre estratégicamente partes de su cuerpo con los brazos para que el clip sea seguro para subirlo a las redes sociales.

En el pie de foto del breve vídeo, Lizzo escribió: “Si me amas… me amas toda. No puedes elegir. Deberíamos ser incondicionalmente cariñosos con los demás, empezando por ser incondicionalmente cariñosos con nosotros mismos. Tómate un momento hoy y piensa en las condiciones a las que nos aferramos con tanta fuerza y que nos alejan de la libertad del amor verdadero. ¿Realmente quieres estar tan apretado? Libérate en el amor. Te lo mereces”.

Recientemente la cantante interpretó un nuevo tema llamado “Special” para su madre, y compartió un clip de ese momento con los fans; la canción fue presentada en una campaña de Logitech.

Su último single fue el éxito “Rumors” (con Cardi B), que se lanzó en agosto.

