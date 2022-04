Lizzo ha anunciado el lanzamiento de una nueva aventura: va a lanzar su propia marca Shapewear. La cantante de ‘Truth Hurts’ tomó su cuenta de Instagram para compartir que su compañía de shapewear, Yitty, llegará pronto. “Este es un sueño que lleva 5 años haciéndose”, escribió Lizzo, subtitulando una foto de la parte inferior de su cuerpo con ropa interior blanca de malla y con la palabra “Yitty” pintada en la nalga.

Ella continuó: “Presentamos @YITTY: Ropa de forma que puedes llevar en ropa interior, encima de la ropa, en cualquier lugar. Para todos los cuerpos. De 6X a Xs. ¿Estás preparada para la LIBERACIÓN YITTY?”

El anuncio de Yitty de Lizzo se produce tras el lanzamiento de su nuevo programa de Amazon Prime Video, “Watch Out For The Big Grrrls”, que sigue a la ganadora del Grammy mientras busca bailarinas de apoyo para unirse a su próxima gira.

En una reciente entrevista, Lizzo dijo que “no se suponía que fuera un símbolo sexual”, al tiempo que hablaba de intentar crear nuevos estándares de belleza.En declaraciones a People, la cantante explicó que sus padres “me enseñaron desde muy joven cómo trata Estados Unidos a los negros. Cómo trata a las mujeres negras”. Y añadió: “Vi muy pronto cómo tratamos a los gordos”.

“Se suponía que no iba a llegar hasta aquí. No debía ser millonaria. No se suponía que fuera un símbolo sexual, pero lo soy”, dijo Lizzo.

“La amiga graciosa y gorda. Yo interpreté ese tropo en el instituto”, continuó. “O la amiga que te va a dar una paliza porque es grande. O la chica grande que es insegura porque es grande… No creo que sea el único tipo de gorda que hay. Quiero que nos liberen de esa caja en la que nos han metido”.

Todavía no se ha revelado ninguna fecha de lanzamiento de la marca ni de sus productos.

