Dua Lipa compartió en su cuenta de Instagram el tracklist, la portada y la fecha de lanzamiento de su próximo material discográfico, “Radical Optimism“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa)

“Hace un par de años, un amigo me presentó el término ‘optimismo radical’. Es un concepto que resonó en mí, y sentí más curiosidad cuando empecé a jugar con él e incorporarlo a mi vida. Me impactó la idea de superar el caos con elegancia y sentir que puedes resistir a cualquier tormenta. Al mismo tiempo, me encontré repasando la historia musical de la psicodelia, el trip hop y el britpop. Siempre me han parecido géneros optimistas y seguros de sí mismos, y esa honestidad y actitud es un sentimiento que llevé a mis sesiones de grabación”, comentó Dua Lipa sobre el disco.

La artista inglesa ya había adelantado dos temas de su nuevo álbum: “Houdini” y “Training Season”.

“Radical Optimism” cuenta con 11 canciones, se lanzará el 3 de mayo y ya está disponible la preventa.

