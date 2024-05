Peggy Gou publicó un nuevo single, “Lobster Telephone”, que lleva el nombre de la escultura de Salvador Dalí. En la canción, la DJ canta en su coreano nativo: “Sé que no entiendes esto / Pero no importa / Es todo igual / Todos somos iguales”.

El álbum debut de la artista (elegida como la DJ de house número 1 del mundo del 2023) cuenta con 10 canciones de los cuales ya adelantó: “1+1=11”, la colaboración de Lenny Kravitz “I Believe In Love Again”, y el éxito mundial “(It Goes Like) Nanana”.

I Hear You, cuyo lanzamiento está previsto para el 7 de junio, “encarna innumerables horas de dedicación en mi viaje para crear algo atemporal y es un testimonio del poder de escuchar, a nosotros mismos y a los demás”, dijo Gou.

