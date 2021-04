London Grammar lanzó su nuevo álbum, “Californian Soil”

“No puedo creer que este día finalmente haya llegado. Después de tres años de arduo trabajo y mucha espera, finalmente salió nuestro tercer álbum”, comunicó hoy la líder del grupo en la cuenta de Instagram de la banda, @londongrammar.

“Tomó mucha autorreflexión y examen de conciencia; experimentación aterradora y vulnerabilidad. Este disco significa más para mí que cualquiera de nuestros álbumes anteriores. Ni siquiera puedo explicar por qué. Todo lo que sé es que me cambió como persona y cambió mi vida”, agregó. “A nuestros fans, sólo quiero darles las gracias por su paciencia y apoyo. Espero que les guste tanto como a mí”.

De esta forma, el grupo formado por Hannah Reid, Dominic Major y Dan Rothman comunicaba su tercer trabajo, luego de dos álbumes previos, “If You Wait” (2013) y “Truth Is a Beautiful Thing” (2017) y del lanzamiento de cuatro singles: “Baby It’s You”, “Californian Soil” -que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones en YouTube-, “Lose Your Head” y “How Does It Feel”.

Se trata de uno de los trabajos más personales de la agrupación según declaró Reid, quien da el sello inconfundible a sus creaciones con su potente y conmovedora voz. “Este disco trata de tomar posesión de mi propia vida. Imaginás que el éxito será asombroso. Después lo ves desde adentro y te preguntás: ‘¿Por qué no estoy controlando esto? ¿Por qué no se me permite controlarlo? ¿Y eso se conecta, de alguna manera, con ser mujer? Si es así, ¿cómo puedo hacer eso de manera diferente?’”. La cantante manifestó su rechazo a la misoginia en la industria de la música, que experimentó de primera mano, y subrayó que el apoyo de sus compañeros la ayudó a encontrar el poder para ir más allá de su pasado y liderar la banda.

El anuncio de “Californian Soil” se completa con un show en vivo este domingo a las 15hs -hora argentina- en su canal oficial de YouTube, en el que la agrupación presentará la lista completa de temas y dará una fiesta para usuarios Premium de la plataforma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de London Grammar (@londongrammar)

La lista de temas incluye:

01. ‘Intro’

02. ‘Californian Soil’

03. ‘Missing’

04. ‘Lose Your Head’

05. ‘Lord It’s A Feeling’

06. ‘How Does It Feel’

07. ‘Baby It’s You’

08. ‘Call Your Friends’

09. ‘All My Love’

10. ‘Talking’

11. ‘I Need The Night’

12. ‘America’



